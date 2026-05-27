Врач Кондрахин указал на риск заражения столбняком и бешенством при хождении босиком

Врач общей практики Андрей Кондрахин предупредил о рисках, связанных с хождением босиком. Прогулки без обуви могут привести к травмам и опасным заболеваниям, сообщил «Абзац» .

Специалист отметил, что часто травмы случаются на дачах, когда люди наступают на гвоздь. Также распространены порезы стеклом, ножом или топором. В таких случаях есть риск заражения столбняком — смертельным заболеванием, которое практически не лечится. Чтобы избежать этого, необходимо делать прививки.

Кроме того, опасность может представлять газовая гангрена. Из-за микроорганизмов в земле возрастает вероятность гнойно-некротических воспалений и разрушения мышц стопы. Кондрахин также напомнил о риске заражения бешенством, которое передается через слюну животных.