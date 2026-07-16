Глава ФФОМС рассказал, что будет делать врач по здоровому долголетию

Врач по здоровому долголетию будет заниматься ранним выявлением признаков старения, оценкой рисков возрастных заболеваний и разработкой индивидуальных программ по коррекции биологического возраста. Об этом рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин в беседе с РИА «Новости» .

«Врачи по медицине здорового долголетия будут работать с пациентами еще до появления заболеваний», — объяснил он.

Баланин уточнил, что врачи нового профиля будут принимать пациентов в Центрах здорового долголетия, которые откроют на базе уже существующих Центров здоровья.

До этого ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко заявил, что в России с 1 сентября этого года появится новая медицинская должность — специалист по здоровому долголетию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация способна продлить жизнь пожилым людям.