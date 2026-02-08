Гинекологи посоветовали женщинам после 35 лет регулярно сдавать анализы даже при хорошем самочувствии

С возрастом организм женщины меняется, и важно уделять больше внимания профилактике заболеваний. Даже при хорошем самочувствии не стоит пренебрегать обследованиями. Гинекологи рассказали сайту izhlife.ru , какие анализы следует сдвать женщинам после 35 лет.

Цитологический мазок (PAP-тест). Этот скрининг позволяет выявить изменения в клетках шейки матки до того, как они станут опасными. Раннее выявление рака шейки матки снижает смертность на 60–90%.

Анализ на витамин D и ферритин. Витамин D поддерживает здоровье костей, а ферритин отражает запасы железа. Дефицит этих веществ может привести к различным проблемам со здоровьем.

УЗИ молочных желез и маммография. Выбор метода обследования зависит от возраста. УЗИ молочных желез рекомендуется женщинам 35–39 лет, а после 40 лет добавляют маммографию. Раннее выявление рака молочной железы снижает риск смерти на 30%.

4УЗИ органов малого таза. Это обследование помогает выявить кисты яичников, миому матки и другие проблемы, влияющие на репродуктивное здоровье.

Гормональные анализы. После 35 лет гормональный фон начинает меняться. Врачи рекомендуют проверять уровень эстрадиола, прогестерона, ФСГ, ЛГ, пролактина и тестостерона.

ТТГ и гормоны щитовидной железы. Щитовидная железа регулирует метаболизм, вес, энергию и настроение. Проверка ТТГ и других гормонов щитовидной железы помогает выявить проблемы на ранней стадии.

Холестерин, глюкоза и анализ мочи. Эти анализы помогают оценить риск хронических заболеваний. Липидный профиль показывает уровень «хорошего» и «плохого» холестерина, глюкоза натощак выявляет преддиабет и диабет, а общий анализ мочи может показать инфекции и другие проблемы.

Частота обследований зависит от состояния здоровья и наличия факторов риска. При наличии наследственности, хронических болезней или лишнего веса частоту обследований лучше обсудить с врачом.