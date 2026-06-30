Гинеколог Войнов рассказал, что жара может повысить уровень кортизола и нарушить женский цикл

Врач-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Максим Войнов объяснил Life.ru , как жара влияет на здоровье женщин и что можно сделать, чтобы минимизировать негативные последствия.

По слова доктора, в условиях жары организм активирует механизмы адаптации, но это может привести к сбоям в работе эндокринной системы. Высокая температура воздуха увеличивает выработку кортизола — гормона стресса. Это может подавлять секрецию гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), что ведет к нарушению фолликулогенеза и ановуляции. Длительная жара может повлиять на работу гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, которая регулирует менструальный цикл.

Особенно чувствительны к перегреву женщины с гормональными проблемами: синдромом поликистозных яичников, заболеваниями щитовидной железы, эндометриозом. У них влияние жары может проявляться заметнее.

Еще один фактор — обезвоживание. При недостатке жидкости ухудшается работа эндокринной системы, усиливаются головные боли, слабость и перепады настроения. Нарушение сна из-за духоты меняет выработку мелатонина и кортизола, что влияет на эмоциональное состояние и гормональный баланс, заключил Войнов.