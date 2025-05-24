Гинеколог предложил необычный способ лечения анемии

Созерцание накаченных мужчин излечат женщину от анемии. Гинеколог Хэ Чжэнье из китайской больницы Сехэ в Шэньчжэн предложил этот метод своим пациенткам, сообщил South China Morning Post .

Основываясь на методах традиционной китайской медицины и современных исследованиях доктор заявил, что вид чего-то прекрасного активирует систему вознаграждения мозга, улучшит общее самочувствие и наладит сон. В качестве визуального стимула Хэ предложил использовать изображения красивых мужчин.

«Не влюбляйтесь слишком часто. Вместо этого смотрите на более мускулистых мужчин. Когда у вас дефицит ци и крови, вы часто слишком вялы, слишком устали, чтобы говорить, и ваша кожа может выглядеть тусклой. Вы также можете испытывать головокружение и бессонницу», — сказал он.

Еще одним средством от болезней Хэ назвал золотые украшения. Их ношение улучшит состояние сердца и селезенки.

Для профилактики анемии кардиолог Татьяна Романенко посоветовала ограничить употребление кофе, молока и яиц. Эти продукты мешают организму усвоить железо.