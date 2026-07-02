Гинеколог Кирикова призвала не игнорировать профилактические осмотры, чтобы вовремя выявить бессимптомные заболевания

Многие женщины обращаются к врачу только при появлении болей или других проблем, хотя большинство серьезных изменений в организме на ранних стадиях никак себя не проявляют. Акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук ЮлияГи рассказала RuNews24.ru о пяти распространенных ошибках, которые могут навредить даже тем, кто считает себя абсолютно здоровым.

Первая и самая опасная ошибка — игнорирование профилактических осмотров. По словам специалиста, отсутствие жалоб не означает отсутствие проблем. Многие заболевания шейки матки, изменения в тканях молочных желез и другие состояния долгое время протекают бессимптомно.

Вторая ошибка — самолечение. Многие женщины самостоятельно назначают себе биологически активные добавки, принимают антибиотики по совету знакомых или пытаются лечиться народными методами.

Третий фактор риска — хронический стресс и недосыпание. Стресс считается одним из самых разрушительных факторов для организма. Он влияет практически на все системы, включая репродуктивную. Хроническое нервное напряжение способно приводить к гормональным нарушениям и сбоям менструального цикла.

Четвертая ошибка — игнорирование тревожных сигналов организма. Врач подчеркнула, что многие женщины предпочитают терпеть дискомфорт или ждать, что проблема исчезнет самостоятельно. Однако изменения цикла, необычные выделения, боли внизу живота и другие сигналы требуют консультации специалиста.

Пятая ошибка — откладывание беременности на неопределенное будущее. Возраст остается одним из ключевых факторов, влияющих на репродуктивные возможности женщины. С возрастом снижается овариальный резерв, уменьшается количество и качество яйцеклеток. Поэтому важно понимать состояние своей репродуктивной системы и контролировать уровень антимюллерова гормона (АМГ).