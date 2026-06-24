Гинеколог Фисюк предупредила об опасности длительного ношения мокрого купальника

Гинеколог высшей категории Виктория Фисюк рассказала в беседе с «Известиями» об опасности длительного ношения мокрого купальника после выхода из воды.

По словам врача, пребывание в сырой одежде может вызывать раздражение кожи и нарушать микрофлору, особенно у женщин, склонных к циститам, вагинитам и кандидозу. Ткань удерживает влагу, создавая условия для размножения бактерий и грибков. Постоянный контакт кожи с влажной тканью приводит к переохлаждению и дискомфорту.

Многие современные купальники сделаны из синтетики, такой как полиэстер или эластан. Эти материалы могут создавать парниковый эффект и натирать кожу при активном движении. Тесные модели нарушают циркуляцию воздуха и создают избыточное давление, что ведет к микроповреждениям кожи.