Комбинированные оральные контрацептивы можно принимать до возраста естественной менопаузы, если препарат подобран правильно. Об этом Здоровью Mail рассказала гематолог и гемостазиолог Ecofamily Clinic Светлана Акиньшина.

Абсолютными противопоказаниями являются тяжелые патологии почек и печени, опухоли, сердечно-сосудистые заболевания, склонность к тромбозам, сахарный диабет с осложнениями и ожирение 3–4-й степени. Курение остается отдельным фактором риска для женщин старше 35 лет.

При мигрени, предрасположенности к тромбозу или гипертонии прием не запрещен категорически, но требует осторожности — в таких случаях врач может назначить мини-пили. Риск венозных тромбозов сохраняется на протяжении всего времени использования препаратов, поэтому самостоятельно продлевать курс нельзя.

После отмены контрацептивов фертильность полностью восстанавливается, так как овуляция подавляется лишь временно.