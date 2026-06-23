Гепатолог Соснина назвала овсянку и жирные сорта рыбы полезными для печени продуктами

Печень играет важную роль в организме: она участвует в пищеварении, углеводном и жировом обмене, а также в процессе детоксикации. Этот орган способен к самовосстановлению, но важно помогать ему поддерживать здоровое состояние.

Для этого врач рекомендует включать в рацион следующие продукты:

— Овощи и фрукты — брокколи, пекинская капуста, листовые овощи (салат, зелень), авокадо, свекла, морковь, бананы, лимоны, грейпфруты. Они содержат антиоксиданты, которые защищают печень от повреждений и стимулируют восстановление клеток. — Овсянка — источник клетчатки с полезными бета-глюканами, которые уменьшают воспаление и предотвращают развитие ожирения печени. — Ягоды — черника, малина, клюква, виноград. Они также содержат антиоксиданты и множество витаминов и микроэлементов, необходимых для поддержания иммунитета. — Жирные сорта рыбы — источник полезных полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые участвуют в обменных процессах и обладают противовоспалительным действием на клеточные мембраны. Рекомендуется есть жирную рыбу не реже трех раз в неделю.

Для здоровья печени и всего организма важно соблюдать сбалансированное питание, содержащее необходимые белки, жиры, витамины и микроэлементы.