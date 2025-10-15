Генетик Москалев заявил, что искусственные подсластители негативно влияют на состав кишечной микрофлоры

Диетические напитки и сладости без сахара кажутся безопасной заменой, но это не так. Ученый-генетик, геронтолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев рассказал KP.RU о рисках, связанных с употреблением искусственных подсластителей.

По словам профессора, искусственные подсластители негативно влияют на состав кишечной микрофлоры, что ухудшает гликемический контроль. «Поскольку часть углеводов за нас съедают полезные бактерии кишечника», — пояснил он.

Москалев подчеркнул, что сладкий вкус без калорий «обманывает» мозг. Организм ждет глюкозу, но не получает ее, что приводит к включению защитных механизмов. Это может спровоцировать диабет, ожирение и проблемы с сосудами.