Генетик Кушнаренко рассказала, что при псевдоаллергии клетки выделяют гистамин и другие медиаторы воспаления

Генетик Вера Кушнаренко объяснила, чем псевдоаллергия отличается от настоящей. В разговоре с aif.ru она отметила, что псевдоаллергия может внешне напоминать обычную аллергию, но протекает без участия антител IgE, которые организм вырабатывает при истинной аллергии.

При псевдоаллергии клетки все равно выделяют гистамин и другие медиаторы воспаления. Это может привести к появлению зуда, сыпи, покраснения кожи, насморка и других симптомов, добавил RT.

По словам эксперта, у разных людей чувствительность к гистамину может сильно различаться. Ключевую роль здесь играет фермент диаминоксидаза, кодируемый геном DAO. Если его активность снижена, гистамин расщепляется медленнее и может накапливаться в тканях. В результате даже небольшие количества продуктов, богатых гистамином, таких как помидоры, шоколад, цитрусовые или продукты длительного хранения, могут вызывать реакцию.