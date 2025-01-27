«Будет вторичный эффект». Будущим родителям в России станут делать генетическое тестирование
Генетик Глотов: генетический тест для родителей улучшит здоровье новорожденных
Генетическое тестирование будущих родителей в России станет частью расширенной программы неонатального скрининга. Поручение дал президент Владимир Путин по итогам заседания Государственного совета. Ждать ли повышения рождаемости в стране благодаря этим мерам, рассказал в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой начальник Московского геномного центра Олег Глотов.
Генетик отметил, что в прошлом году, который был Годом семьи, обсуждалось очень много вопросов направленных на решение проблем как повышения рождаемости, так и улучшения показателей здоровья новорожденных. По его словам, генетическое тестирование направлено как раз на решение проблем со здоровьем малышей.
Хочется поздравить россиян с такой прекрасной инициативой, которую поддержал наш президент с своим решением.
Олег Глотов
Начальник Московского геномного центра
В первую очередь он отметил, что программа поможет родителям с детьми, у которых есть врожденные проблемы, родить здорового ребенка.
«Мы постараемся за счёт этой программы реализовать рождение здоровых детей у тех родителей, у которых уже есть, к сожалению, больные дети. Очень важно, чтобы они получили здорового ребёнка», — объяснил генетик.
Кроме этого, по его словам, тестирование позволит повысить показатели здоровья всех новорожденных.
Конечно, в целом программа направлена на рождение здоровых детей
Олег Глотов
начальник Московского геномного центра
«Конечно, в целом программа направлена на рождение здоровых детей», — добавил Глотов.
Также он считает, что программа косвенным образом позволит повысить рождаемость в стране.
«Эта программа будет поднимать рейтинг того, что сейчас в стране такая популяризация рождения детей. Это вторичный эффект будет, но он повлечет за собой повышение рождаемости. Я в это, честно говоря, как специалист, как генетик верю», — подвел итог эксперт.
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