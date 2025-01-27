«Будет вторичный эффект». Будущим родителям в России станут делать генетическое тестирование

Генетическое тестирование будущих родителей в России станет частью расширенной программы неонатального скрининга. Поручение дал президент Владимир Путин по итогам заседания Государственного совета. Ждать ли повышения рождаемости в стране благодаря этим мерам, рассказал в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой начальник Московского геномного центра Олег Глотов.

Генетик отметил, что в прошлом году, который был Годом семьи, обсуждалось очень много вопросов направленных на решение проблем как повышения рождаемости, так и улучшения показателей здоровья новорожденных. По его словам, генетическое тестирование направлено как раз на решение проблем со здоровьем малышей.

Хочется поздравить россиян с такой прекрасной инициативой, которую поддержал наш президент с своим решением.

В первую очередь он отметил, что программа поможет родителям с детьми, у которых есть врожденные проблемы, родить здорового ребенка.

«Мы постараемся за счёт этой программы реализовать рождение здоровых детей у тех родителей, у которых уже есть, к сожалению, больные дети. Очень важно, чтобы они получили здорового ребёнка», — объяснил генетик.

Кроме этого, по его словам, тестирование позволит повысить показатели здоровья всех новорожденных.