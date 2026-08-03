Гастроэнтеролог Жаровская рассказала, что «пищевой шум» может указывать на тревожное расстройство

Гастроэнтеролог Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik объяснила, чем опасен «пищевой шум» — навязчивые мысли о еде, даже когда человек не голоден.

По словам диетолога и нутрициолога, на появление «пищевого шума» влияют несколько факторов. Среди них — окружение человека, социальные сети, реклама продуктов в магазинах и на телевидении.

Жаровская отметила, что «пищевой шум» может проявляться навязчивыми мыслями и образами, связанными с едой. Человек постоянно думает о том, что бы еще съесть, и испытывает желание употребить пищу здесь и сейчас, даже если не испытывает голода.

Врач подчеркнула, что наличие «пищевого шума» говорит о высокой вероятности тревожного расстройства, которое сопровождается расстройством пищевого поведения. Последствия могут быть серьезными, включая психические проблемы и различные нарушения здоровья, такие как нервная анорексия, снижение или увеличение массы тела, сахарный диабет, метаболический синдром и другие заболевания.

Жаровская советует при обнаружении признаков «пищевого шума» обратиться к специалистам — психотерапевту, гастроэнтерологу, диетологу, эндокринологу. Врач рекомендует сделать питание осознанным и следить за тщательным пережевыванием пищи, а также учитывать частоту приема пищи — каждые 3–3,5 часа, чтобы поддерживать чувство сытости и снизить риски проявления голода и навязчивых мыслей по поводу еды.