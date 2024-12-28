Гастроэнтеролог Тишаева: в новогоднюю ночь нужно делать упор на легкие закуски

Облегчить нагрузку на желудок в новогоднюю ночь можно, избегая большого количества горячих блюд. Вместо этого стоит делать упор на легкие закуски, овощи и фрукты, заявила врач-гастроэнтеролог Ирина Тишаева в разговоре с «Известиями» .

По словам специалиста, важно выбирать только свежие и качественные продукты, а также контролировать количество выпиваемого алкоголя, ограничиваясь одним-двумя бокалами вина.

Тишаева подчеркнула значение активного отдыха: не засиживайтесь за столом, участвуйте в танцах и конкурсах, чтобы сжигать калории и предотвращать чувство тяжести. Тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, следует запастись необходимыми лекарствами, такими как спазмолитики и антациды, чтобы оперативно справляться с симптомами.