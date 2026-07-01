Гастроэнтеролог Савельева развеяла миф о «правиле пяти секунд» с упавшей на пол едой

Врач-гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Наталья Савельева рассказала «Вечерней Москве» , можно ли есть еду, которая упала на пол.

Многие слышали о «правиле пяти секунд»: если поднять пищу с пола быстро, то ее можно есть без вреда для здоровья. Однако гастроэнтеролог развеяла этот миф. По ее словам, длительность «контакта с полом» не имеет значения, так как микроорганизмы попадают на продукт мгновенно. Даже внешне чистый пол содержит множество невидимых глазу частиц пыли, кожи человека и домашних животных, микрочастиц почвы, а также бактерий, вирусов и спор грибов.

Доктор посоветовала мыть упавшие продукты, например овощи или фрукты. А то, что помыть нельзя, нужно выбрасывать.

В дополнение к этой информации врач-диетолог Елена Соломатина поделилась советами о правилах хранения готового шашлыка. Это особенно актуально в сезон пикников, когда не всегда удается съесть мясо за один раз.