Гастроэнтеролог предупредил об опасности щавеля для почек

Гастроэнтеролог Кашух: щавель нельзя есть при болезнях почек и артрите

Щавель может быть опасен для людей с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта. Об этом Ura.ru рассказала врач—эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Щавель низкокалорийный, в нем много витаминов и клетчатки. Однако у него есть и минус — большое количество органических кислот, прежде всего щавелевой. Она может способствовать образованию камней в почках и раздражать слизистые оболочки ЖКТ.

Врач предупредила, что щавель не рекомендуют при мочекаменной болезни, подагре, язве желудка, панкреатите и воспалительных заболеваниях кишечника. С осторожностью его стоит есть при артрите и нарушениях солевого обмена.

Свежий молодой щавель содержит максимум витаминов, но при термической обработке часть щавелевой кислоты разрушается. Чтобы снизить раздражающее действие кислот, зелень лучше сочетать со сметаной, кефиром или йогуртом, а также с яйцами, огурцами, птицей и рыбой.

Ранее врач-эндокринолог Алексей Жито предупредил, что щавель опасно совмещать с алкоголем.