Гастроэнтеролог Парамонов предостерег от бесполезных препаратов при вздутии живота

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов заявил KP.RU , что некоторые препараты, назначаемые при вздутии живота, не дают нужного эффекта.

В интервью врач отметил, что в медкартах больных часто встречаются назначения, которые при функциональном вздутии бесполезны. Он перечислил такие препараты, как ферменты, желчегонные, пробиотики, а также «Симетикон», «Гвайазулен», «Ребапимид», «Нифуроксазид».

Парамонов подчеркнул, что положительный эффект может дать временное ограничение некоторых углеводосодержащих продуктов, применение нейромодуляторов и кишечных антибиотиков — но только по назначению врача.

Ранее гастроэнтеролог Харитонов объяснял, что боли в желудке после еды не всегда связаны с гастритом.