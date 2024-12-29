Гастроэнтеролог Парамонов посоветовал запивать жирные и тяжелые блюда теплыми напитками

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов напомнил, что в новогоднюю ночь следует быть осторожными с сочетанием блюд и напитков. Например, лучше ограничиться одним бокалом шампанского, а жирные и тяжелые блюда запивать теплыми напитками. Об этом сообщил «Взгляд» .

Если во время празднования Нового года человек собирается есть и пить много, то ему следует придерживаться ряда советов. Во-первых, не стоит пить алкоголь на пустой желудок. Поэтому даже до первого бокала шампанского лучше поесть, пусть и не плотно. Шампанское — обязательный атрибут праздника, но лучше им встретить Новый год и этим ограничиться. Газированный напиток совместно с жирной пищей практически неизбежно вызовет рефлюкс — обратный заброс из желудка в пищевод. Поэтому после одного бокала под бой курантов лучше перейти на тихие напитки. Причем чем выше градус, тем лучше нужно поесть, чтобы сохранить ясность ума.

«То, что в Новый год все блюда жирные — это хорошо, поскольку они лучше нейтрализуют алкоголь, и плохо, потому что они долго перевариваются и дают нагрузку на желудок, желчный пузырь и поджелудочную железу», — объяснил врач.

Жирные блюда плохо сочетаются с холодными напитками, фруктами и овощами, предупреждает врач, поскольку это заставляет некоторые виды тугоплавких жиров становиться твердыми внутри живота. Такая нагрузка может негативно сказаться на работе желчного пузыря и поджелудочной железы.