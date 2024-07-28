Гастроэнтеролог назвал топ-3 бесполезных анализов

Гастроэнтеролог Садыков: ЭКГ, уровень витамина D и холестерина не имеют смысла

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Некоторые анализы можно не сдавать, априори они будут плохими, заявил диетолог, гастроэнтеролог, клинический фармаколог Рустем Садыков. Рекомендации врача опубликовало издание «Живая Кубань».

Сдача таких анализов — это пустая трата времени и денег, считает специалист. Речь идет об уровне витамина D, уровне холестерина и ЭКГ.

Уровень витамина D низкий у 80% населения, сдавать этот анализ целесообразно только для прохождения специальной терапии. Садыков рекомендовал проверять соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина в крови. Электрокардиограмма сама по себе не говорит о проблемах с сердцем, пояснил врач.

Врач-кардиолог Елена Быстрова призвала проходить ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий как минимум один раз в год.

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