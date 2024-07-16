Кардиолог Быстрова призвала делать УЗИ артерий минимум один раз в год

Врач-кардиолог Елена Быстрова в беседе с «ФедералПресс» рассказала россиянам, какие исследования нужно пройти, чтобы свести к минимуму степень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Медик призвала проходить ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий как минимум один раз в год. Также стоит сделать развернутую липидограмму, включающую измерение уровня общего холестерина, липопротеинов низкой и высокой плотности, и триглицеридов.

Коронарное кальциевое сканирование поможет оценить степень риска сердечных заболеваний. Также важно время от времени проходить электрокардиограмму (ЭКГ), суточное мониторирование сердечного ритма (холтеровское исследование) и эхокардиографию (ЭхоКГ).