Чем проще состав, тем лучше. Как правильно выбрать вяленую рыбу на закуску

Вяленая и сушеная рыба богата белком и другими полезными веществами, поэтому хорошо подходит как закуска к пиву. Однако выбрать ее нужно правильно, чтобы минимизировать вред. Как это сделать, рассказали Life в Рыбном союзе.

«Чем проще состав, тем лучше. Если в составе нет усилителя вкуса, ароматизаторов и консервантов — это лучший вариант», — заявили там.

Кроме того, у рыбы не должно быть белого налета, кислого запаха и мягкой спинки. Также важно, чтобы производитель не переборщил с солью.

Ранее в Рыбном союзе рассказали тому же изданию, что самой экологически чистой рыбой считается холодноводная, которую вылавливают в Северном и Дальневосточном бассейнах. При этом и рыба из других бассейнов в России проходит строгий контроль на соответствие нормативам качества.