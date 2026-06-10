Гастроэнтеролог Кашух сообщила, что мороженое может представлять опасность для пациентов с сахарным диабетом

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предостерегла от чрезмерного употребления мороженого, особенно среди людей с определенными заболеваниями. В беседе с NEWS.ru она отметила, что этот десерт может представлять опасность для пациентов с сахарным диабетом и ожирением.

Специалист подчеркнула, что мороженое не стоит есть слишком быстро, так как это может привести к спазму сосудов и вызвать головную боль из-за резкого охлаждения слизистой оболочки полости рта и глотки. Кашух добавила, что мороженое, несмотря на свою популярность в качестве средства для охлаждения в жару, не может заменить воду и может усилить ощущение жажды из-за высокого содержания сахара, написало URA.RU.

«Меру следует соблюдать людям с сахарным диабетом, ожирением, жировой болезнью печени, заболеваниями поджелудочной железы и некоторыми болезнями желудочно-кишечного тракта», — сказала Кашух.

Врач обратила внимание на то, что мороженое является калорийным продуктом с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров, поэтому его употребление должно быть умеренным.