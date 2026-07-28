Гастроэнтеролог Кашух призвала употреблять не более 500 граммов мякоти арбуза в день

Летом отравления арбузами нередки. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух из Лаборатории «Гемотест» поделилась с сайтом URA.RU советами, как избежать проблем со здоровьем при употреблении арбузов.

По словам эксперта, здоровому взрослому человеку оптимально съедать не более 500 граммов мякоти в день. Ограничить употребление арбуза следует людям с сахарным диабетом, мочекаменной болезнью, почечной коликой и заболеваниями сердца.

Чтобы выбрать спелый и безопасный арбуз, важно обратить внимание на его внешний вид. На кожуре не должно быть вмятин, трещин и повреждений. У хорошего арбуза сухой, но не подгнивший хвостик и аккуратное желтое пятно на противоположной стороне. При легком постукивании пальцем должен раздаваться гулкий, чуть звенящий звук.

Пробовать арбуз в торговых точках запрещено, так как после разделывания в мякоти начинают быстро размножаться бактерии. Перед употреблением арбуз нужно тщательно вымыть под струей прохладной проточной воды, используя чистую овощную щетку. Запрещено использовать мыло, средство для мытья посуды или порошок, так как они могут впитаться в пористую кожуру.

Нарезанный арбуз следует хранить только в холодильнике — в контейнере или обернутым пленкой, не дольше двух дней. Если разрезанный арбуз простоял при комнатной температуре, его лучше выбросить.