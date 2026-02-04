Гастроэнтеролог Кашух призвала не запивать таблетки чаем, чтобы не снизить эффективность лечения

Польза чая может быть уменьшена из-за сочетания с определенными продуктами. Гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA.RU поделилась рекомендациями о том, какие продукты не стоит сочетать с чаем и что лучше не добавлять в сам напиток.

Так, черный чай не рекомендуется пить сразу после употребления продуктов, богатых железом, таких как красное мясо, печень и гречка. Это связано с тем, что танины в составе черного чая образуют с железом нерастворимые комплексы, что снижает усвоение этого микроэлемента.

Зеленый чай считается более полезным для обмена веществ, но он может быть более агрессивным для желудка. С зеленым чаем плохо усваиваются белковые продукты, например, творог. Употребление чая после острой еды также может негативно повлиять на здоровье желудка.

Гастроэнтеролог отметила, что при употреблении чая со сладостями человек может съедать больше, чем если бы запивал их водой. Поэтому она советует ограничить употребление сладкого с чаем людям с инсулинорезистентностью, предиабетом или сахарным диабетом.

По словам эксперта, лимон — хороший источник витамина С, но его польза значительно снижается, если его погружать в кипяток. Молоко в качестве добавки в чай безопасно, если человек хорошо переносит лактозу, но большой пользы в нем нет.

В чай категорически запрещается добавлять алкоголь, так как комбинация тонизирующего чая и спиртного может создать повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и почки. Также это сочетание может замаскировать степень опьянения.

Екатерина Кашух не рекомендовала запивать таблетки чаем, так как дубильные вещества чая могут образовывать невсасывающиеся соединения с некоторыми препаратами, что сделает лечение малоэффективным.