Гастроэнтеролог Кашух призвала людей с анемией и сахарным дибетом отказаться от соблюдения поста

Великий пост предполагает значительные изменения в рационе, но не все могут безболезненно перейти на новый режим питания. Гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух поделилась с URA.RU рекомендациями о том, кому следует отказаться от поста.

Ограничения в еде могут положительно сказаться на здоровье, например, помочь снизить уровень холестерина. Однако важно, чтобы рацион оставался разнообразным и сбалансированным. По словам эксперта, длительные строгие ограничения без должного планирования могут привести к дефициту железа, витамина B12, кальция, белка и другим проблемам.

Резкий переход на непривычный рацион может вызвать стресс для кишечника из-за увеличения доли клетчатки. Кашух посоветовала увеличивать количество клетчатки постепенно, чтобы избежать дискомфорта.

Пост не рекомендован людям с хроническими заболеваниями, такими как анемия, сахарный диабет, заболевания органов пищеварения в стадии обострения, хроническая болезнь почек, выраженный дефицит массы тела. Также не стоит соблюдать пост беременным и кормящим женщинам, а также детям и подросткам в период активного роста.

Пожилые люди тоже входят в группу риска. С возрастом снижается мышечная масса, ухудшается всасывание витаминов и минералов, чаще появляются хронические заболевания. Резкие ограничения в питании могут усугубить эти процессы, предупредила доктор.