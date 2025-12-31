Гастроэнтеролог Кашух предостерегла от употребления пепла сгоревшей бумаги под бой курантов

В преддверии новогодних праздников вновь становится актуальным необычный ритуал — проглатывание пепла сожженной бумаги, размешанного в бокале шампанского под бой курантов. Свое мнение о такой практике высказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT .

По словам врача, несмотря на кажущуюся безобидность, этот обычай может нести риски для здоровья, особенно для людей с чувствительным пищеварением. Даже маленький клочок может содержать следы типографской краски, чернил или химических веществ, которые используются при отбеливании. При сгорании эти компоненты образуют мелкодисперсный пепел, насыщенный продуктами горения.

«Попадая в пищеварительный тракт, такие частицы способны вызывать раздражение слизистой оболочки желудка», — предупредила медик.

Специалист добавила, что для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ это может стать триггером для дискомфорта, изжоги или обострения симптомов.