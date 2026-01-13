Гастроэнтеролог Кашьяп заявил, что микробиом кишечника влияет на развитие различных заболеваний

Микробиом кишечника имеет решающее значение для поддержания здоровья человека и предотвращения различных заболеваний. Об этом заявил гастроэнтеролог клиники Mayo Clinic Пурна Кашьяп в интервью газете South China Morning Post (SCMP), сообщил сайт «Известия» .

Специалист подчеркнул, что микробиом — это сложная экосистема бактерий, вирусов и их генетического материала, наиболее разнообразная и функциональная в кишечнике. Эти микроорганизмы участвуют в процессе пищеварения, синтезе витаминов и аминокислот, а также поддерживают иммунитет.

Кашьяп отметил, что микробиом каждого человека уникален, и нарушение баланса полезных бактерий может привести к размножению патогенных микроорганизмов, таких как Clostridioides difficile. Это, в свою очередь, может вызвать воспаление толстой кишки, особенно после приема антибиотиков или госпитализации.

По словам врача, микробиом обладает определенной устойчивостью и способен восстанавливаться после краткосрочных нарушений, однако длительное воздействие неблагоприятных факторов может привести к стойким изменениям.

Также исследования указывают на связь дисбаланса кишечной микрофлоры с развитием рака толстой кишки, диабета, депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний и нейродегенеративных состояний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

На микробиом существенно влияет образ жизни. Диета с избытком сахара, соли, жиров и ультрапереработанных продуктов может привести к «голоданию» полезных бактерий. Напротив, рацион с высоким содержанием овощей, фруктов и клетчатки способствует росту устойчивого микробного сообщества. Кроме того, Кашьяп подчеркнул важность физической активности, отказа от курения и умеренного потребления алкоголя для поддержания здоровья микробиома.