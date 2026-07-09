Гастроэнтеролог Харлов отметил, что людям с проблемами кишечника стоит ограничить употребление дыни

Доктор отметил, что дыня содержит полезные вещества, которые могут снижать уровень гормона стресса — кортизола. Однако он также подчеркнул, что влияние дыни на организм может быть индивидуальным.

«Пищевая ценность дыни идет за счет того, что там есть энергия в виде углеводов. С этим также часто ассоциированы минералы: калий, магний и т. д. К тому же в дыне много влаги, это способ регидратации. Белков там нет, жира тоже нет, поэтому это не совсем полноценная пища, но как дополнение к основному рациону для тех людей, которые со здоровыми кишечниками, не испытывают никаких жалоб, дыня полезна», — пояснил Харлов.

Гастроэнтеролог добавил, что людям с проблемами кишечника и пищеварительной системы дыня может быть противопоказана. Употребление дыни может привести к жидкому стулу, вздутию живота и другим неприятным последствиям.