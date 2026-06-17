Гастроэнтеролог Данилов рассказал, что киви содержит уникальную комбинацию веществ

Врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов объяснил в беседе с Pravda.Ru , что киви содержит уникальную комбинацию веществ, но накопительный эффект проявляется только через две-четыре недели системного употребления.

Киви также полезен низким гликемическим индексом, что делает его безопасным для людей с метаболическими нарушениями. Однако при наличии серьезных проблем со здоровьем необходимо проконсультироваться с профильным врачом, написала «Пенза-пресс».

Врач-эндокринолог Екатерина Орлова подчеркнула, что киви не заменяет терапию, но служит отличным подспорьем для нормализации обмена веществ.

Важно помнить, что один фрукт не решит проблему бессонницы, если не соблюдать гигиену сна. Необходимо придерживаться режима и сочетать употребление киви с другими полезными привычками.