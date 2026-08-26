Гастроэнтеролог Белоусов рассказал, что орехи снижают риск сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал «Известиям» о пользе орехов для здоровья и особенностях их употребления.

Орехи содержат множество полезных веществ: ненасыщенные жирные кислоты, растительный белок, клетчатку, витамин Е, магний, калий и антиоксиданты. Регулярное употребление продукта в умеренных количествах может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета II типа.

По словам эксперта, сырые и слегка подсушенные орехи сохраняют практически весь набор полезных веществ. Умеренная термическая обработка не делает продукт вредным, но интенсивная обжарка может привести к частичному разрушению витамина Е и других чувствительных к высокой температуре компонентов.

При сильной обжарке или приготовлении в большом количестве масла повышается вероятность окисления ненасыщенных жиров. Поэтому оптимальным способом приготовления орехов считается умеренная термическая обработка без добавления соли, сахара и масла.

Оптимальным выбором для ежедневного рациона врач назвал сырые, слегка подсушенные или обжаренные без масла орехи без добавления соли, сахара и ароматизаторов. Для большинства здоровых взрослых оптимальной считается порция около 25–30 г в день — примерно небольшая горсть.

Людям с ожирением, избыточным весом или некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта количество продукта может подбираться индивидуально. Соленые орехи лучше рассматривать как редкое дополнение к рациону, а не как ежедневный продукт.