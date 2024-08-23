Фонд «Круг добра» посетил производство препарата для терапии СМА

С 2021 года почти 1,5 тысячи детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) получили помощь от государственного фонда «Круг добра». Юным пациентам предоставили дорогостоящие импортные препараты на миллиардные суммы.

С начала своей деятельности фонд оказал помощь уже более чем 25 тысячам детей, рассказал председатель правления организации Александр Ткаченко.

«Мы очень рады, что деятельность фонда „Круг добра“ позволила нам быть гарантом закупок, и это стимулирует отечественную промышленность», — добавил он.

Спинальная мышечная атрофия представляет собой редкое генетическое заболевание, поражающее нервно-мышечную систему. В 2024 году началось производство препарата для терапии СМА. Его разработкой занялся инновационный научно-производственный комплекс во Владимирской области.