ФМБА разрешили вести клинические исследования вакцины от менингококка

Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение клинических исследований уникальной вакцины против менингококка, не имеющей аналогов в России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Разрабатываемый препарат обеспечивает защиту от пяти разновидностей менингококка. Единственным зарегистрированным препаратом с аналогичным составом является пятивалентная вакцина, разработанная в США и одобренная FDA в конце прошлого года.
Как уточнили в ФМБА, доклинические исследования подтвердили безопасность, иммуногенные и защитные свойства вакцины.
Ранее в России зарегистрировали новую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Ее вывели биотехнологическим путем. Она безопаснее препаратов на основе патогенных вирусов. Вводить инъекцию будут внутримышечно.
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