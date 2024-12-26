ФМБА разрешили вести клинические исследования вакцины от менингококка

Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение клинических исследований уникальной вакцины против менингококка, не имеющей аналогов в России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Разрабатываемый препарат обеспечивает защиту от пяти разновидностей менингококка. Единственным зарегистрированным препаратом с аналогичным составом является пятивалентная вакцина, разработанная в США и одобренная FDA в конце прошлого года.

Как уточнили в ФМБА, доклинические исследования подтвердили безопасность, иммуногенные и защитные свойства вакцины.

Ранее в России зарегистрировали новую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Ее вывели биотехнологическим путем. Она безопаснее препаратов на основе патогенных вирусов. Вводить инъекцию будут внутримышечно.