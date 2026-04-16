ФМБА и Роскосмос будут изучать влияние лунной пыли на человека

ФМБА совместно с Роскосмосом и Российской академией наук расширило программу исследований, посвященных влиянию условий космического полета на организм человека. Об этом заявила глава агентства Вероника Скворцова, написал ТАСС .

«Совместно с государственной корпорацией „Роскосмос“ и Российской академией наук агентство под координацией Научно-клинического центра космической медицины и биологии расширило спектр научных исследований, направленных на изучение влияния условий космического полета на организм человека», — сказала она на расширенном заседании итоговой коллегии ФМБА.

Специалисты изучают воздействие различных факторов космической среды, включая радиацию, микро- и гипогравитацию, гипомагнитные поля, а также лунную пыль. Для проведения исследований применяются методы мониторинговой диагностики, что позволяет более точно оценивать влияние этих факторов на здоровье человека.

Также российские специалисты разработали вакцину против лихорадки Денге, идут клинические исследования.