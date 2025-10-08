Флеболог Смирнова рассказала, что на ранней стадии варикоз можно держать под контролем без операций

По словам специалиста, главный фактор риска развития варикоза — генетическая предрасположенность. Женщины страдают от этой болезни чаще мужчин. Однако наследственность — не единственный фактор.

«Длительная работа на ногах — у парикмахеров, официантов, поваров — или, наоборот, многочасовое сидение за компьютером негативно влияет на венозный отток. Плюс негативно сказываются гормональные изменения, беременность, лишний вес — все это ускоряет развитие болезни», — цитирует Смирнову «ПензаПресс».

Врач подчеркнула, что на ранних стадиях варикоз можно контролировать без операции. Помогают венотоники, компрессионный трикотаж и специальные упражнения, которые активируют работу мышц голени и предотвращают застой крови.