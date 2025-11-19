Флеболог Ярахмедов предупредил, что вредные привычки и малоподвижность повышают риски тромбоза

Флеболог Тахир Ярахмедов определил ключевые факторы, способствующие развитию тромбоза. В интервью Здоровье Mail он выделил три основные причины образования тромбов: замедление кровотока из-за малоподвижности или варикоза, повреждение сосудистой стенки в результате травм или воспалений, а также гиперкоагуляция — повышенная активность свертывающей системы крови.

Как отметил доктор, гиперкоагуляция может быть вызвана как генетическими особенностями, так и приобретенными состояниями, такими как онкологические заболевания, курение или прием гормональных препаратов. Риск тромбообразования значительно возрастает при сочетании нескольких факторов риска, привели слова врача «Известия».

К группе повышенного риска Ярахмедов отнес людей с избыточным весом, диабетом, мужчин старше 40 лет, беременных и недавно родивших женщин, а также пациентов с онкологическими заболеваниями. Отдельно был отмечен повышенный риск тромбообразования у женщин, принимающих гормональные контрацептивы.