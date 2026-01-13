Фитнес-тренер Кованова призвала выбирать щадящие упражнения для тела после праздников

Чтобы избавиться от лишнего веса, набранного во время новогодних праздников, лучше выбирать щадящие упражнения и растяжку, а не интенсивные тренировки. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог и фитнес-тренер София Кованова в интервью aif.ru .

Эксперт рекомендует начать с упражнений, которые задействуют все тело. Если у вас есть тренировочная программа, и вы долго не занимались, выполняйте половину от привычного объема, постепенно его увеличивая. Важно следить за своим самочувствием и физиологическими показателями, написал сайт nashgorod.ru.

Также для избавления от отеков и лишних килограммов полезны растяжка, самомассаж и упражнения на проработку всего тела.

«Можно добавить лимфодренажный массаж, прессотерапию — три-четыре сеанса, и ванну с солью», — советует Кованова.