Фельдшер Березовская призвала не стучать по спине, если человек подавился

Фельдшер скорой и неотложной помощи Владлена Березовская в беседе с «Газетой.Ru» поделилась рекомендациями о том, как помочь человеку, который подавился. Она назвала две распространенные ошибки — стучание по спине и предложение воды, которые могут усугубить ситуацию, протолкнув инородное тело глубже.

Если человек может кашлять и дышать, его следует наклонить вперед и дать прокашляться. В случае, когда пострадавший не может вдохнуть, у него нет кашля и голоса, необходимо немедленно вызвать скорую помощь и начать оказывать первую помощь, написал ОТР.

Березовская объяснила, что нужно наклонить человека вперед и нанести пять ударов ладонями между лопатками, после каждого удара спрашивая о самочувствии. Если это не помогло, следует встать сзади, обхватить подавившегося, поставить кулак выше пупка, но не ниже ребер, и сделать пять резких толчков вверх и к себе.

При потере сознания эксперт рекомендовала начать сердечно-легочную реанимацию: 30 компрессий на середину грудной клетки и два вдоха до приезда скорой. Если человек подавился в одиночестве, нужно упасть верхней частью живота на твердую поверхность спинки стула, создавая мощное давление на диафрагму.