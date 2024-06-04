Фейк: жителей Крыма и Херсонской области заставляли сдавать кровь

Жителей Крыма и Херсонской области не заставляли сдавать кровь для военнослужащих. Акции проводили регулярно и на добровольной основе. Информация о принудительном донорстве оказалась недостоверной.

Фейк

Украинские СМИ сообщили, что в Крыму и Херсонской области заставляли сдавать кровь для раненых российских солдат.

Правда

Любые подобные мероприятия проводили исключительно на добровольной основе. Неделю популяризации сдачи крови провели в апреле на базе Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Российский Красный Крест анонсировал всероссийскую донорскую акцию с 10 по 16 июня, приуроченную к Всемирному дню донора крови. Пункты приема откроют на базе более 79 региональных отделений РКК.

Острой нехватки донорского материала, по данным Службы крови Крыма, в регионе нет. Стационарные и мобильные пункты сдачи крови работали в стандартном режиме по еженедельно обновлявшемуся расписанию.

Аналогичная ситуация в Херсонской области. Сдачу крови проводили исключительно на добровольных началах. В конце апреля прошла акцию ко Дню донора, в ней участвовали сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии, волонтеры, депутаты партии «Единая Россия», работники местного избиркома.

Всех потенциальных доноров предупредили о противопоказаниях. Желающих сдать кровь перед процедурой направляли на обследование, прием врача-трансфузиолога и анализ крови.

Информация о том, жителей Крыма и Херсонской области заставляли сдавать кровь для раненых российских солдат, недостоверна. Система сдачи крови работала исключительно на добровольной основе, и время от времени различные организации проводили мероприятия по популяризации донорского движения. Недостатка донорской крови в этих регионах нет.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.