Фейк: в Смоленской области ограничили продажу противовирусных из-за вспышки гриппа

В Смоленской области якобы ввели ограничения на продажу противовирусных препаратов из-за роста заболеваемости гриппом. Лекарства отпускают по одной упаковке в руки и по паспорту.

Фейк

В Сети появилась информация о том, что в Смоленской области ограничили продажи противовирусных препаратов. В качестве доказательства публикуют постановление правительства, в котором сказано, что лекарства в период с 26 февраля по 31 марта 2026 года могут отпускаться только по одной пачке в руки и при предъявлении паспорта.

Правда

На самом деле, никаких ограничений на продажу противовирусных препаратов в Смоленской области не вводили. В Центре управления регионом информацию опровергли.

В ЦУРе подчеркнули, что распространяемый документ — подделка. В правительстве Смоленской области уточнили, что в регионе нет никаких оснований для ограничения продажи лекарств.

Авторы smolnarod.ru, отметили, что заболеваемость ОРВИ в регионе, вопреки информации из поддельного документа, снижается. В частности, издание ранее приводило данные о том, что по итогам прошедшей недели по области показатели были ниже пороговых значений на 49,24%, а в столице субъекта — на 33,9%.

Противовирусные препараты без ограничений продаются в Смоленской области, в этом можно убедиться, зайдя на сайт любой сетевой аптеки.

Таким образом, информация об ограничении продаж противовирусных препаратов в Смоленской области недостоверна.

