Фейк: в московский городской СПИД-центр ввели вход по паспортам

Информацию о паспортном контроле на входе в СПИД-центр в Москве опровергли

В интернете появилась информация, что в Московский городской СПИД-центр перестали пускать без паспортов. Однако эти сообщения оказались недостоверными.

Фейк

Журналист Павел Лобков, имеющий ВИЧ-положительный статус, заявил, что Московский городской СПИД-центр ввел паспортную систему на входе. По словам журналиста, он пришел туда сдать кровь на анализы и узнал, что теперь пациентов пускают только по документам и обязывают указывать цели визита в журнале на пункте охраны. Таким образом, как отметил Лобков, отменяется принцип анонимности.

Правда

Столичный Депздрав опроверг эти сообщения.

«Центр работает в штатном режиме, дополнительных мер для прохода на территорию ИКБ № 2 введено не было», — заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что все желающие пройти обследование могут беспрепятственно прийти в рабочие часы.

