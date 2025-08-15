Фейк: в московский городской СПИД-центр ввели вход по паспортам
Информацию о паспортном контроле на входе в СПИД-центр в Москве опровергли
В интернете появилась информация, что в Московский городской СПИД-центр перестали пускать без паспортов. Однако эти сообщения оказались недостоверными.
Фейк
Журналист Павел Лобков, имеющий ВИЧ-положительный статус, заявил, что Московский городской СПИД-центр ввел паспортную систему на входе. По словам журналиста, он пришел туда сдать кровь на анализы и узнал, что теперь пациентов пускают только по документам и обязывают указывать цели визита в журнале на пункте охраны. Таким образом, как отметил Лобков, отменяется принцип анонимности.
Правда
Столичный Депздрав опроверг эти сообщения.
«Центр работает в штатном режиме, дополнительных мер для прохода на территорию ИКБ № 2 введено не было», — заявили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что все желающие пройти обследование могут беспрепятственно прийти в рабочие часы.
