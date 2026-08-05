Фармацевт Баньковская предупредила об опасности чрезмерного употребления арбузов

По словам эксперта, из-за высокого содержания фруктозы и глюкозы чрезмерное употребление арбуза может вызвать резкие скачки уровня сахара в крови. Это, в свою очередь, может снизить чувствительность клеток к инсулину и привести к развитию диабета второго типа.

Кроме того, съеденный в большом количестве за один раз арбуз может спровоцировать вздутие, диарею и дискомфорт в животе из-за избытка жидкости и клетчатки.

Оптимальная порция арбуза в день для взрослого человека — 400–500 граммов, что составляет около двух-трех средних ломтиков. Такой же объем арбуза рекомендуется давать детям, особенно в жаркую погоду, когда они много двигаются и теряют жидкость.

Ранее ЕАН сообщал, что в период с мая по июнь на Урал завезли около 8 тысяч тонн арбузов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.