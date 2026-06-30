Фармаколог Селиванова рассказала, что антипсихотики и некоторые противодиабетические препараты способствуют набору веса

В последние годы продажи препаратов против тревожности и депрессии стремительно растут. Среди пациентов не утихают обсуждения: правда ли, что из-за антидепрессантов мы набираем лишний вес? После каких лекарств чаще бывает «синдром отмены» и как его избежать? На эти и другие вопросы ответила KP.RU клинический фармаколог Любовь Селиванова.

Любовь Викторовна отмечает, что «синдром отмены» — ухудшение самочувствия при прекращении приема лекарств — может возникнуть не только после антидепрессантов. Есть ряд препаратов, при резком отказе от которых «синдром отмены» бывает практически всегда. Среди них гормональные, снотворные препараты и лекарства для снижения частоты сердечных сокращений.

Чтобы избежать «синдрома отмены», снижать дозу лекарств нужно постепенно, под контролем врача. Это «золотое» правило, которое поможет предотвратить нежелательные последствия.

Также эксперт рассказала, что некоторые лекарства могут влиять на вес. Например, глюкокортикостероиды, антипсихотики и некоторые противодиабетические препараты способствуют набору веса. Что касается антидепрессантов, то для них характерен «наверстывающий» набор веса: когда настроение поднимается, восстанавливается аппетит. Однако врач может подобрать препарат с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента.

Кроме того, некоторые лекарства повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. Пациентам, принимающим антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства, тиазидные диуретики и другие препараты, рекомендуется избегать солнечных лучей и использовать солнцезащитные кремы.