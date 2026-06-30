Фармаколог Селиванова отметила, что ухудшение состояния после прекращения приема лекарств происходит не у всех пациентов

Клинический фармаколог Любовь Селиванова рассказала KP.RU , что синдром отмены может развиться не только после отказа от антидепрессантов, но и после прекращения приема других лекарств.

Врач отметила, что ухудшение состояния после прекращения приема лекарств происходит не у всех пациентов. Это зависит от диагноза, срока лечения и класса препаратов.

Селиванова уточнила, что синдром отмены часто развивается после прекращения приема гормональных препаратов. Также в группу риска входят снотворные — их резкая отмена может вызвать бессонницу, тревожность, ночные кошмары, а в тяжелых случаях — судороги.

Осторожности требуют и бета-блокаторы. По словам фармаколога, внезапное прекращение их приема может привести к синдрому рикошета, при котором пульс резко учащается.

Ранее KP.RU сообщал, что в России могут расширить список стратегически значимых лекарств. Всего комиссией Минздрава было рассмотрено 194 препарата, из которых эксперты одобрили 149.