Фактор жизни крупных городов. Что повышает риск бесплодия у молодежи?

Репродуктолог Базанов: стрессы и гиподинамия приводят к бесплодию у молодежи

Вейпы, стресс и сидячий образ жизни негативно сказываются на репродуктивном здоровье молодежи: все больше молодых людей жалуются на бесплодие. Действительно ли это связанные вещи, рассказал 360.ru репродуктолог Павел Базанов.

Он подтвердил, что ВОЗ в последние годы регулярно снижает нормативы качества спермы.

«Я не могу достоверно сказать, влияют ли на это вейпы или нет. Но достоверно доказаны негативные факторы жизни в крупных городах: это гиподинамия, приличный стресс и нарушение правильного питания», — рассказал Базанов.

Чтобы улучшить репродуктивные способности, врач рекомендовал два-три раза в неделю заниматься спортом и нормализовать питание.

Ранее Базанов отреагировал на предложение лидера «Сорока сороков» Андрея Кормухина запретить продавать супругам контрацептивы.