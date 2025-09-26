Фактор жизни крупных городов. Что повышает риск бесплодия у молодежи?
Репродуктолог Базанов: стрессы и гиподинамия приводят к бесплодию у молодежи
Вейпы, стресс и сидячий образ жизни негативно сказываются на репродуктивном здоровье молодежи: все больше молодых людей жалуются на бесплодие. Действительно ли это связанные вещи, рассказал 360.ru репродуктолог Павел Базанов.
Он подтвердил, что ВОЗ в последние годы регулярно снижает нормативы качества спермы.
«Я не могу достоверно сказать, влияют ли на это вейпы или нет. Но достоверно доказаны негативные факторы жизни в крупных городах: это гиподинамия, приличный стресс и нарушение правильного питания», — рассказал Базанов.
Чтобы улучшить репродуктивные способности, врач рекомендовал два-три раза в неделю заниматься спортом и нормализовать питание.
