«Хайпожорство». Милонов раскритиковал идею о запрете контрацептивов

Лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин обратился в Госдуму с призывом запретить продажу супругам презервативов и других средств контрацепции, утверждая, что такие люди нарушают заповедь плодиться и размножаться. 360.ru спросил мнения у депутата Виталия Милонова и врача-репродуктолога Павла Базанова.

У самого Кормухина девять детей, есть и внуки. По мнению общественника, доступность контрацептивов углубляет демографический кризис в стране.

«Не надо обсуждать глупые идеи. Ну вот серьезно. У нас огромное количество интересных вещей можно сделать в стране — и правильных, и нужных, — а это просто пустое сотрясание воздуха, чтобы о них написали. Даже разговаривать не хочу и тратить свое и ваше время на обсуждение хайпожорства какого-то», — заявил Милонов.

Базанов дал более подробный комментарий. Он рассказал, что все больше семейных пар ответственно подходят к продолжению рода и задумываются о беременности, даже если не отказываются от контрацепции.

«Они приходят и говорят: дорогие товарищи врачи, мы сейчас предупреждаем о наступлении беременности, но только потому, что мы не уверены в собственном здоровье. Поэтому, если есть возможность, мы бы хотели сначала провериться. И когда мы поймем, что не надо ничего лечить, никак не надо готовиться к беременности, тогда мы и забеременеем», — заявил репродуктолог.

При этом он выступил за регулирование продажи гормональных контрацептивов, чтобы их продавали строго по назначению врача.