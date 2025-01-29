29 января 2025 17:13 Европе не помогло, так почему поможет России? Что делать с запретом на аборты Депутат Буцкая заявила об отсутствии влияния запрета абортов на демографию 0 0 0 Эксклюзив

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Предложение российских ученых о введении законодательного запрета на проведение абортов в частных клиниках запоздало: коммерческие структуры сами отказываются от подобных процедур. Об этом на стриме с ведущей 360.ru Анастасии Букреевой заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Про частные клиники мы говорим уже не первый год. Мы видим, что они сами в таком инициативном порядке отказываются от проведения абортов», — заявила Буцкая. Депутат допустила, что в какой-то момент все подобные процедуры перейдут исключительно в государственные медицинские структуры.

Говорить о полном запрете абортов не стоит, добавила Буцкая, потому что их отсутствие никак не влияет на рост численности населения.

Я хочу вам привести пример такой страны, как Польша. Там аборты запрещены, но коэффициент рождаемости один из самых низких в Европе. Не помогает. И этом мы еще не видим, какой там коэффициент смертности. Татьяна Буцкая депутат Госдумы

Группа российских ученых ранее опубликовала открытое письмо с призывом запретить проведение абортов в частных клиниках для сохранения психологического и физического здоровья женщин, а также будущих детей. Вопрос о переводе под государственный контроль процедуры прерывания беременности поднял на пленарной сессии Госдумы глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Он предложил проводить аборты только в рамках Обязательного медицинского страхования. Депутат добавил, что частные клиники сохранят право на проведение операций и получат деньги из Фонда ОМС, если продолжат соблюдать действующие стандарты, включающие консультации психолога и дни тишины перед процедурой.