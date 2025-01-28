Госдума задумалась о проведении абортов только по ОМС

Депутат Леонов выступил за проведение абортов только в рамках ОМС

России необходим государственный контроль за процедурами по прерыванию беременности, а проведение абортов стоит ограничить системой обязательного медицинского страхования. С таким заявлением в ходе пленарного заседания выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Он подчеркнул, что частные клиники также получат право на получение средств из Фонда обязательного медицинского страхования для проведения абортов, если начнут соблюдать все требования, которые включают в себя консультации психолога и дни тишины перед операцией.

«Установив возможность проведения абортов только в системе ОМС, мы сможем получить полный контроль над выполнением всех требований», — привел заявление Леонова ТАСС.

Депутат добавил, что медицинских работников, которые помогут женщинам отказаться от прерывания беременности, должны получать дополнительные выплаты.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на прямой линии в декабре прошлого года заявил, что при решении вопроса о проведении абортов нужно учитывать право женщин на самостоятельное решение. Глава государства подчеркнул, что также важно работать над уровнем благосостояния семей, чтобы пары не отказывались от деторождения.