«Это редко». Врач успокоил россиян насчет вируса Бурбон

Вероятность заноса и распространения вируса Бурбон в России крайне низка. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА «Новости» .

«Это редко встречающееся заболевание, эпидемический риск незначим для нас. Завоз на территорию нашей страны маловероятен, за весь период наблюдения мы не фиксировали ни одного случая», — сказал он.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили о случае заражения вирусом Бурбон в Нью-Йорке — это редкое клещевое заболевание, вакцины от которого пока нет. При этом сведений о циркуляции болезни на территории России не поступало, подчеркнули в ведомстве.

Онищенко отметил, что вероятность завоза в Россию клеща, способного переносить этот вирус очень маловероятен, потому что соотечественники довольно редко посещают Америку.

Ранее врач Александр Умнов рассказал о главных опасностях вируса Бурбон.