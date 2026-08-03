Россиянам рассказали о главных опасностях вируса Бурбон

Вирус Бурбон сложно диагностировать, против него нет вакцины и специфического противовирусного лечения. Об этом Lenta.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

У зараженного вирусом Бурбон может возникнуть лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота. Симптомами также считаются сыпь в виде плоских и слегка возвышающихся красных пятнышек, потеря аппетита.

По мнению врача, ключевая проблема состоит в диагностике заболевания.

«Симптомы Бурбона очень похожи на проявления других клещевых инфекций — той же болезни Лайма, эрлихиоза, вируса Хартленд. Многие врачи просто не сразу подозревают редкий вирус, особенно если пациент из региона, где о нем мало знают», — подчеркнул Умнов.

Он уточнил, что для выявления вируса Бурбон образцы крови приходится отправлять в самые передовые государственные лаборатории.