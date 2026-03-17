Это опасно. Врач предупредила: боль в желудке после еды может быть признаком серьезной проблемы

Терапевт Волгина: боль в желудке после еды может оказаться признаком инфаркта

У некоторых людей после еды начинает болеть желудок. Это может указывать на смертельно опасные состояния, рассказала «Газете.ru» терапевт Ирина Волгина.

По словам врача, дискомфорт в верхней части живота часто маскирует такие серьезные проблемы, как инфаркт миокарда или пневмония. Если боль возникла резко и быстро усиливается, это повод для немедленного обращения к специалисту.

Помимо сердца и легких, симптом может быть вызван гастритом, язвой, панкреатитом или даже раком желудка. Стоит насторожиться, если к боли добавляются тошнота, изжога, вздутие, потеря аппетита или вы резко похудели.

Врач категорически запретила лечиться «бабушкиными» методами. Например, привычка пить соду при изжоге может спровоцировать язву и усилить воспаление.

Ранее врач Тополев предупредил об опасности Альцгеймера как глобальной проблемы.